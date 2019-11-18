Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 ноября.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 19.00 - просп. Ленина, 29, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 4, 4а.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 88, 100; ул. Зелёная, 56 корп. 2, 80; ул. Миронова, 1, 4; ул. Аскольдовцев, 36, 38.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.