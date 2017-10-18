Плановые отключения в Мурманске на 19 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 19 октября до 16.00 20 октября - ул. Бабикова, 10.
От газоснабжения:
9.30 - 16.00 - ул. Шмидта, 11, 17; ул. Гаджиева, 9, 11;
10.00 - 16.00 – просп.Кирова, 30;
10.00 - 17.00 – просп.Ленина, 67; ул. Новое Плато, 20; ул. Книповича, 34 ул. Александра Невского, 80.
От электроснабжения
8.00 - 10.00 - ул. Новое Плато, 2а;
11.00 - 14.00 - ул. Капитана Копытова, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.