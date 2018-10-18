Плановые отключения в Мурманске на 19 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 октября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 17.00 - ул. Володарского, 14, 14а; ул. Октябрьская, 1.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 октября до 16.00 19 октября – просп. Кольский, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3.
с 9.00 18 октября до 16.00 19 октября – просп.Кольский, 101, 103.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Ивченко, 19; ул. Свердлова, 82.
От холодного и горячего водоснабжения:
17.00 – 20.00 - ул. Профсоюзов, 20.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Шевченко, 1а, 6а, 11, 11а. 15, 24, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.