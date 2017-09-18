Плановые отключения в Мурманске на 19 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 сентября.
От горячего водоснабжения и отопления:
с 9.00 18 сентября до 17.00 19 сентября - ул. Адмирала Лобова, 40, 42, 44.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 сентября до 16.00 20 сентября - пр-д. Молодёжный, 6, 10;
с 9.00 19 сентября до 16.00 21 сентября - пр-д. Молодежный, 3, 4, 5.
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 17.00 - ул. Баумана, 39.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 – просп. Героев-североморцев, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 13, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 17/1, 17 корп. 2, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.