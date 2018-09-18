Плановые отключения в Мурманске на 19 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 10 часов 17 сентября до 16 часов 19 сентября – пр-д Молодёжный, 3, 4, 5, 6; ул. Ломоносова, 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 - 23.00 - ул. Аскольдовцев, 35 корп. 1; пер. Казарменный, 2; ул. Садовая, 3; ул. Успенского, 4.
От газоснабжения:
9.30 - 16.30- ул. Радищева, 12, 14; просп. Ленина, 22; пер. Терский, 3; ул. Октябрьская, 21; ул. Адмирала Лобова, 26, 28, 32;
10.00 — 16.00 - ул. Хлобыстова, 13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.