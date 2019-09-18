Плановые отключения в Мурманске на 19 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 16:00 17.09.2019 г. до выполнения работ 19.09.2019 г. - ул. Генерала Фролова, 26.

От горячего водоснабжения:

с 21:00 15.09.2019 г. до выполнения работ 20.09.2019 г. - ул. Профессора Сомова, 5;

с 18:20 16.09.2019 г. до выполнения работ 19.09.2019 г. - ул. Зои Космодемьянской, 1;

с 13:30 17.09.2019 г. до выполнения работ 19.09.2019 г. - ул. Гвардейская, 9.

От холодного водоснабжения:

с 23:55 18.09.2019 г. до 05:00 19.09.2019 г. - пр-т. Ленина, 47, 51, ул. Коммуны, 9;

с 10:00 19.09.2019 г. до выполнения работ - ул. Свердлова, 12 к2.

От газоснабжения:

09:00 – 16:30 - пер. Терский, 3, ул. Радищева, 16, 19, пр-т. Ленина, 39, 45, ул. Октябрьская, 21, ул. Адмирала Лобова, 35, 37.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.