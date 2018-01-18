Плановые отключения в Мурманске на 19 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 января.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 18.00 - ул. Гвардейская, 2, 4, 6, 8, 10, 12 корп.1, 12 корп. 2,12 корп. 3, 19; ул. Капитана Буркова, 10; ул. Капитана Егорова, 17, 19; ул. Радищева, 7, 9, 11, 13, 15.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 17 января до 16 часов 19 января - ул. Олега Кошевого, 10, 14 корп. 1.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Достоевского, 20, 21, 22.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Баумана, 4; ул. Генералова, 2/18, 13, 15; Рыбный проезд, 4; ул. Володарского, 1, 2а; ул. Хлобыстова, 14 корп.3, 14 корп.4;
10.00 – 16.00 - Кольский просп., 88.
От электроснабжения:
9.30 – 11.00 - ул. Зелёная, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.