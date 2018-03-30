Плановые отключения в Мурманске на 2 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 апреля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - проезд Молодёжный, 11, 13.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 2 апреля до 16 часов 3 апреля - ул. Марата, 4, 6; ул. Халтурина, 1;
с 9 часов 2 апреля до 16 часов 4 апреля - ул. Халтурина, 3.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Ушакова, 5 корп. 2.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 11 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.