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Мурманская область. Арктика01.08.19 17:46

Плановые отключения в Мурманске на 2 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 1 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 23 июля до 24.00 5 августа – остановка Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

с 8.00 23 июля до 24.00 12 августа – остановка котельной ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 0.00 1 августа до 24.00 12 августа – остановка котельной «Роста» (АО «Мурманэнергосбыт») – 114 домов.

От газоснабжения:

9.00 – 17.00 -  ул. Советская (мкр.Росляково), 3;

9.30 – 16.30 -  ул. Аскольдовцев, 3;

10.00 – 15.00 - ул. Бабикова, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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