Плановые отключения в Мурманске на 2 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Крла Либкнехта, 46 корп. 4, 50, 54; ул. Малая Ручьевая, 3.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 2 декабря до 16.00 3 декабря – просп. Кольский, 164; ул. Капитана Копытова, 40, 41, 42.
От горячего и холодного водоснабжения:
8.30 – 18.00 - ул. Бабикова, 3; ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 35 корп. 3, 36, 37, 38, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Капитана Копытова, 46, 47, 48, 49, 50; ул. Шабалина, 1, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.