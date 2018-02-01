Плановые отключения в Мурманске на 2 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 18.00 - ул. Капитана Маклакова, 26, 27, 28.
От горячего водоснабжения:
с 9:00 31 января до 17.00 2 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 30, 32, 34.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - просп. Кольский, 206 просп. Ленина, 18, 20, 29, 31; ул. Свердлова, 2 корп. 5, 66, 68;
10.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 19.
От электроснабжения:
13.00 – 15.00 - ул. Гвардейская, 12 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.