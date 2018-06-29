Плановые отключения в Мурманске на 2 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 июля.

Опрессовка тепловых сетей:

c 8 часов 26 июня до 24 часов 2 июля - опрессовка тепловых сетей от восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка отельной п.Дровяное (на угольном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 3 дома (ул. Смирнова,16, 20 и 22);

c 8 часов 25 июня до 24 часов 8 июля - остановка котельной п.Дровяное (на дизельном топливе) МУП «Мурманская управляющая компания» - 4 дома (ул. Прибрежная,1, 6, 23 и 25);

c 8 часов 26 июня до 24 часов 9 июля - остановка от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») - 564 дома.

От горячего водоснабжения:

с 8 часов 2 июля до 16 часов 4 июля - ул. Ломоносова, 3, 5.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 54, 58.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.