Мурманская область. Арктика01.06.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 2 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 июня.
От электроснабжения:
11.00 – 13.00 - ул. Бабикова, 7;
9.00 – 17.00 - ул. Подгорная, 39, 41; ул. Полярные Зори, 33 (корп. 3); ул. Сполохи, 3, 5, 6.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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