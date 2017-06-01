Плановые отключения в Мурманске на 2 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 июня.

От электроснабжения:

11.00 – 13.00 - ул. Бабикова, 7;

9.00 – 17.00 - ул. Подгорная, 39, 41; ул. Полярные Зори, 33 (корп. 3); ул. Сполохи, 3, 5, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.