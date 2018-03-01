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Мурманская область. Арктика01.03.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 2 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 марта.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 28 февраля  до 17.00 2 марта - просп. Кольский, 72, 76, 78, 166;

с 9.00 1 марта  до 16.00 3 марта -  ул. Беринга, 3, 9.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 8; ул. Книповича, 22, 25, 27; ул. Свердлова, 12 корп.2, 12 корп. 3; просп. Героев-североморцев, 35; ул. Хлобыстова, 39.

От электроснабжения:

11.00 – 13.00  - ул. Бабикова, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

 

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