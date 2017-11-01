Плановые отключения в Мурманске на 2 ноября

Юрий Работаю в г.Островной зубной врач - на ставку, 0,5 ставки медбрат в стаматологическом кабинете. У меня нет медсестры. Делаю сам дентальные снимки зубов. Нет рентгенолога. Зарплата 43000. Начальство го Комментарий к новости: В Мурманской области средняя заработная плата врачей учреждений социальной защиты населения за март 2017 года приблизилась к 101 тысяче рублей

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