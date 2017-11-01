Мурманская область. Арктика01.11.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 2 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 ноября.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Гагарина, 25 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Александра Невского, 55;
10.00 – 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 13, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Зелёная, 56 корп. 1 просп. Героев-североморцев, 49, 51.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовал: 221 человек
-
Последние комментарии
Юрий
01.11.17 15:26
Работаю в г.Островной зубной врач - на ставку, 0,5 ставки медбрат в стаматологическом кабинете. У меня нет медсестры. Делаю сам дентальные снимки зубов. Нет рентгенолога. Зарплата 43000. Начальство го
Жека
27.10.17 21:43
А этот передел организовал замглавы администрации - обязал работников муниципального учреждения агитировать за его вновь созданную УК, организовал травлю в местной прессе и банкротство ООО "Наш дом".
Комментарий к новости:«Шулеры» очно-заочной смены управляющей компании прибыли в Оленегорск?
анна
27.10.17 20:40
Живу в Питере, дом новый, счетчики. Платим по факту потребления из расчета стоимости гикакалории на метр площади, ничего лишнего не доплачиваем и оборудование не допускает перетопа. И только отопитель
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 4 копейки, евро – почти на 8 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыЕсть ли в России компетентная лоцманская власть?