Мурманская область. Арктика01.11.18 17:53
Плановые отключения в Мурманске на 2 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 14.00 - ул. Капитана Копытова, 5.
От газоснабжения:
10.30 – 16.30 - ул. Полярные Зори, 38, 34; просп. Героев-североморцев, 7 (корп. 2), 61/21; ул. Александра Невского, 91.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Зои Космодемьянской, 15 (корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2, 3); ул. Зои Космодемьянской, 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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