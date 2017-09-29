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Мурманская область. Арктика29.09.17 17:47

Плановые отключения в Мурманске на 2 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 октября.

От горячего водоснабжения и отопления

с 22.00 30 сентября до 10.00 1 октября  - пр. Капитана Тарана, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; пр-д. Связи, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; пр-д. Северный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 25; ул. Гвардейская, 1/15, 2, 4, 6, 8, 10, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 19; ул. Домостроительная, 2а, 18/1, 24, 30, 34; ул. Капитана Буркова, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а; ул. Капитана Маклакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45; ул. Карла Маркса, 15, 15 корп. 2, 17, 19, 23/51, 25, 25а, 26, 29, 30, 32, 33/51, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 59, 61; ул. Книповича, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 35/2, 35 корп. 1, 35 корп. 3, 36, 37, 38, 39, 39 корп. 2, 39 корп. 3, 40а, 41, 43, 45, 47, 48, 49 к1, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 51, 52, 53, 55, 59, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 61 корп. 3, 63, 65, 67; ул. Мира, 1, 3, 5, 12, 25; ул. Новое Плато, 15, 17; ул. Папанина, 1, 3, 3 корп. 1, 4, 27; ул. Планерная, 3; ул. Полярные Зори, 12, 14, 16, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 17 корп. 4, 18, 20, 25 корп. 1, 29 корп. 1, 31 корп. 1, 33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 35, 35 корп. 2, 36, 38, 39, 40, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 42, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 44, 45 корп. 1, 46, 46а, 47, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 49 корп. 4, 49 корп. 5, 49 корп. 6, 50, 52, 58, 60, 62; ул. Промышленная, 29; ул. Радищева, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 корп. 1, 15, 16, 18, 22, 26; ул. Рогозерская, 13, 15; ул. Скальная, 2, 12, 26а; ул. Софьи Перовской, 43; ул. Сполохи, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Старостина, 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 к1, 11 к2, 12, 13, 13 к1, 13 к2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 57, 79а, 91, 103; ул. Трудовых Резервов, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а; ш. Верхнеростинское, 1, 9, 9а, 17, 21, 23, 38, 51, 53, 55.

От горячего водоснабжения

с 9.00 2 октября до 16.00 4 октября - пер. Якорный, 3; просп. Кольский, 70, 101, 103.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

Комментарии

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