Плановые отключения в Мурманске на 2 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 октября.
От холодного и горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 56, 58; ул. Александра Невского, 90, 94, 96, 98; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Павлика Морозова, 7;
9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 136 корп. 2, 138 корп. 1, 138 корп. 2, 138а, 140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 140 корп. 4, 140 корп. 5.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Ломоносова, 13, 15; ул. Полярные Зори, 21 корп. 2; ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8; ул. Хлобыстова, 7, 9; ул. Ломоносова, 10 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.