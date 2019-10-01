Плановые отключения в Мурманске на 2 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения

09:00 - 16:00 - ул. Александрова, 16, 18, 20, 22, 24/1, ул. Аскольдовцев, 3, 5, 7, 9/22, ул. Халатина, 16, 20;

09:00 - 17:00 - ул. Капитана Маклакова, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ул. Мира, 27, ул. Скальная, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 15А, ул. Старостина, 45, 49.

От горячего водоснабжения

с 13:50 25.09.2019 г. до выполнения работ 25.10.2019 г. - ул. Сафонова, 47;

с 09:00 30.09.2019 г. до 16:00 02.10.2019 г. - пр-т. Кольский, 104 к4, 106 к1, 106 к4;

с 09:00 01.10.2019 г. до 16:00 02.10.2019 г. - пр-д. Молодежный, 9.

От газоснабжения

09:30 - 16:30 - ул. Ломоносова, 17 к1, 17 к2, ул. Полярные Зори, 21 к3, ул. Чумбарова-Лучинского, 10, 16, ул. Хлобыстова, 14 к1, 18, 10:00 - 17:00, ул. Героев Рыбачьего, 33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.