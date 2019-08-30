Мурманская область. Арктика30.08.19 17:49
Плановые отключения в Мурманске на 2 сентября
электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 10.30 29 августа до выполнения работ 4 сентября - ул. Самойловой, 16; ул. Комсомольская, 6.
с 27 августа до выполнения работ 17 сентября - пр-д. Северный, 5, 7.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 12, 16, 20, 23/1, 26, 28;
9.00 – 17.00 - ул. Халтурина, 1, 3, 4, 9; ул. Колхозная, 4/6, 10, 12, 16; ул. Печенгская, 26.
От газоснабжения:
10.00 – 17.00 - Кольский проспект, 38.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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