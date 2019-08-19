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Мурманская область. Арктика19.08.19 17:48

Плановые отключения в Мурманске на 20 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 0.00 19 августа до 24.00 21 августа - опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от котельной Роста - - 114 домов;

с 8.00 19 августа  24.00 21 августа - опрессовка теплосети  ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 8.00 20 августа  по 24.00  26 августа - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной  – 332 дома;

с 8.00 20 августа  до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «пр-т. Кирова 31Б»  - 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 14.50 19 августа  до выполнения работ 20 августа -  пр-д. Северный, 8;

с 9.00 19 августа до выполнения работ 21 августа - пр-д. Северный, 8.

От холодного водоснабжения:

с 9.00 19 августа  до 23.00 20 августа -  ул. Александра Невского, 5, 6, 55.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Инженерная, 12; просп. Кольский, 28, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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