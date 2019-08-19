Плановые отключения в Мурманске на 20 августа
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 августа.
Остановка котельных:
с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.
Опрессовка тепловых сетей:
с 0.00 19 августа до 24.00 21 августа - опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от котельной Роста - - 114 домов;
с 8.00 19 августа 24.00 21 августа - опрессовка теплосети ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;
с 8.00 20 августа по 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной – 332 дома;
с 8.00 20 августа до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «пр-т. Кирова 31Б» - 8 домов.
От горячего водоснабжения:
с 14.50 19 августа до выполнения работ 20 августа - пр-д. Северный, 8;
с 9.00 19 августа до выполнения работ 21 августа - пр-д. Северный, 8.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 19 августа до 23.00 20 августа - ул. Александра Невского, 5, 6, 55.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Инженерная, 12; просп. Кольский, 28, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.