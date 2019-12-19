Плановые отключения в Мурманске на 20 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 43, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 43 корп. 3, 45, 47, 47а; ул. Нахимова, 16, 18, 22; ул. Разина, 3, 5; ул. Сафонова, 28а.
От горячего водоснабжения:
с 18 декабря до выполнения работ 20 декабря - ул. Олега Кошевого, 6 корп. 1, 6 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 – просп. Кольский, 61, 67, 69, 71; ул. Кооперативная, 4, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.