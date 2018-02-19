Плановые отключения в Мурманске на 20 февраля

ГДЕ МОЁ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖДУ ПОЛ ГОДА НЕ КАКИХ СДВИГОВ БАРДАК

Нурлана

Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!!