Плановые отключения в Мурманске на 20 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 19 февраля до 16 часов 21 февраля - Кольский проспект 218, 220, 222; ул. Капитана Копытова, 23, 24, 28, 29, 30.
От холодного водоснабжения:
8.30 – 23.59 - ул. Домостроительная, 2а, 30; Верхнеростинское шоссе, 55.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бондарная, 28, 32, 34; пр. Капитана Тарана, 4, 6; ул. Воровского, 11; ул. Профсоюзов, 17/12, 24; просп. Героев-североморцев, 70, 72;
10.00 – 16.00 - ул. Книповича, 61 корп. 2.
От электроснабжения:
12.00 – 17.00 - ул. Марата, 8, 10; ул. Фрунзе, 30а, 38;
13.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.