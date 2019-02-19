Мурманская область. Арктика19.02.19 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 20 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 февраля до 16.00 20 февраля – ул. Капитана Орликовой, 34, 56;
с 13.00 18 февраля до выполнения работ 21 февраля - ул. Папанина, 20.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - проезд Ледокольный, 15; ул. Беринга, 17;
9.00 – 22.00 - ул. Павлова, 45, 47, 49, 51; переулок Дальний, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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