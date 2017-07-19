Плановые отключения в Мурманске на 20 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной – 458 домов;

с 8 часов 17 июля до 24 часов 31 июля – остановка дизельной котельной – ул.Прибрежная 1, 6, 23, 25;

с 8 часов 19 июля до 24 часов 1 августа – полная остановка от котельной п. Абрам-Мыс (АО «МЭС») - 17 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 18 июля до 24 часов 21 июля – опресовка тепловых сетей от котельной микрорайона Роста – 114 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20; ул. Декабристов, 4/22; ул. Максима Горького, 17/14, 15; ул. Фрунзе, 21/4, 17, 19; ул. Халтурина, 11, 16, 7, 9;

10.30 – 16.30 - просп. Кольский, 165, 67.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Володарского, 18; ул. Карла Маркса, 13, 18; ул. Софьи Перовской, 33.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Свердлова, 14 корп. 1.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - просп. Кольский, 67, 69;

10.00 – 11.00 - ул. Полярный Круг, 10, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.