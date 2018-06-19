Плановые отключения в Мурманске на 20 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 18 июня до 24 часов 21 июня - опрессовка тепловых сетей от Северной котельной - 492 дома;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - проведение гидравлических испытаний на котельной ЦТП «Фестивальная» – 18 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 21 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Новое плато» – 32 дома;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Больничный городок» – 114 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 23 июня - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной - 564 дома.

От холодного водоснабжения:

8.30 — 20.00 - просп. Ленина, 35, 37, 39, 41, 43, 45; ул. Книповича, 13, 15;

8.30 — 17.00 – просп. Ленина, 45;

9.00 — 17.00 - ул. Баумана, 42, 44; ул. Бондарная, 28, 32, 34;

9.00 — 9.30 - ул. Крупской, 18, 20;

С 21.00 20 июня до 18.00 21 июня - ул. Молодёжная (п. Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19; ул. Советская (п. Росляково), 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9 корп. 2, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Приморская (п. Росляково), 1, 3, 5, 7, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; ш. Североморское (п. Росляково), 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Заводская (п. Росляково), 2, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 6, 9, 11, 13; ул. Школьная (п. Росляково), 2, 4, 5, 5 корп. 2, 6, 15, 17; ул. Зелёная (п. Росляково), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 12.

От газоснабжения:

8.30 — 16.00 - ул. Молодёжная (п. Росляково), 17;

9.30 — 16.30 - ул. Фрунзе, 5/5, 12, 19; ул. Чехова, 12/37; ул. Радищева, 41, 63, 66;

10.00 — 16.00 - просп. Ленина, 9.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.