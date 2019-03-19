Плановые отключения в Мурманске на 20 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 марта до 17.00 20 марта - ул. Капитана Орликовой, 3, 4, 5, 6, 11, 12;
с 9.00 18 марта до 17.00 21 марта - ул. Карла Маркса, 48;
с 9.00 19 марта до 17.00 21 марта - просп. Кольский, 206;
с 9.00 19 марта до 16.00 20 марта - ул. Халтурина, 1;
с 11.00 20 марта до выполнения 20 марта - просп. Кольский, 31;
с 12.00 20 марта до выполнения 20 марта - ул. Октябрьская, 21;
с 9.00 20 марта до выполнения 22 марта - ул. Капитана Маклакова, 27.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Нахимова, 34.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Морская, 1, 3; ул. Капитана Буркова, 21; ул. Профсоюзов, 22; ул. Софьи Перовской, 13, 19, 21; ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1, 26 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.