Плановые отключения в Мурманске на 20 марта

Пилюля Кого же на Север ВВП сошлет? Лишь бы не копию Дмитриенко! Комментарий к новости: Глава Мурманской области написала заявление об отставке. Во вторник «новостей не будет»

Сергей забавно, будем ждать кого на наш край Путин посадит, а мы его в сентябре поддержим. Это не выборы!!! Комментарий к новости: Чем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора