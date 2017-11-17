Плановые отключения в Мурманске на 20 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 ноября.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Мира, 27; ул. Скальная, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а;
9.00 – 16.00 - ул. Мира, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25; ул. Скальная, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 18.00 - ул. Зои Космодемьянской, 13, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 – просп. Ленина, 20.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.