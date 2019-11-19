Мурманская область. Арктика19.11.19 17:46
Плановые отключения в Мурманске на 20 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 ноября.
От холодного и горячего водоснабжения:
с 9.00 20 ноября до выполнения работ - ул. Ломоносова, 10 корп. 1.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 3, 4; ул. Александрова, 34 корп. 2, 36, 38; ул. Миронова, 6, 8; ул. Зелёная, 82.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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