Плановые отключения в Мурманске на 20 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 ноября.

От холодного и горячего водоснабжения:

с 9.00 20 ноября до выполнения работ - ул. Ломоносова, 10 корп. 1.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 3, 4; ул. Александрова, 34 корп. 2, 36, 38; ул. Миронова, 6, 8; ул. Зелёная, 82.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.