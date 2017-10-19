Мурманская область. Арктика19.10.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 20 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 19 октября до 16.00 20 октября - ул. Бабикова, 10;
9.00 - 15.00 – просп. Кирова, 31а.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 - 17.00 - ул. Бабикова, 5, 6, 7, 10; ул. Воровского, 19.
От газоснабжения:
9.30 - 16.00 - ул. Полухина, 12а, 12б; ул. Свердлова, 26 корп. 2, 28.
От электроснабжения:
9.30 - 14.00 - ул. Достоевского, 29.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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