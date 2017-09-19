Мурманская область. Арктика19.09.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 20 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 сентября до 16.00 20 сентября - пр-д. Молодёжный, 6, 10;
с 9.00 19 сентября до 16.00 21 сентября - пр-д. Молодежный, 3, 4, 5.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Карла Либкнехта, 15а;
8.30 – 23.00 - ул. Баумана, 39, 41, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 45.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Радищева, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии
Андрей
19.09.17 14:36
Интересно, пройдёт ли мой комент "...после ознакомления сотрудником редакции."?! :) Был там лично и увидел огромное кол-во мурманчан, и это несмотря на холод, ветер и дождь. Да, было много молодёжи,
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Павел
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Ирма Германовна
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Если борщ приготовить на костях, вместо мяса, то выгадать можно. Но целый месяц питаться одним борщом - увольте!
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