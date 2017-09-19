Плановые отключения в Мурманске на 20 сентября

Андрей Интересно, пройдёт ли мой комент "...после ознакомления сотрудником редакции."?! :) Был там лично и увидел огромное кол-во мурманчан, и это несмотря на холод, ветер и дождь. Да, было много молодёжи, Комментарий к новости: Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск

Павел Вот оно как хорошо жить стало - картошка, капуста и лук с морковкой на четверть подешевели! На такой диете мы скоро в кроликов все превратимся, а тогда и мясо подешевеет! Комментарий к новости: Налегайте на борщ! Овощи на него подешевели в августе более чем на четверть