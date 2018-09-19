Плановые отключения в Мурманске на 20 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 до 15.00 – просп. Ленина, 104, ул. Папанина, 22, 24, 26, ул.Челюскинцев, 21в, 25.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 до 16.00 – ул.Павлова, 32, 34, 36;
с 9.00 до 23.00 – просп.Кольский, 110, 110а, 110 корп. 1.
От газоснабжения:
с 9.30 до 16.30 – ул. Радищева, 16, 19; ул.Октябрьская, 24, 26; просп.Ленина, 41;
с 10.00 до 16.00 – ул.Туристов, 11а, пер. Терский, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.