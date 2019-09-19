Мурманская область. Арктика19.09.19 17:54
Плановые отключения в Мурманске на 20 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 21:00 15.09.2019 г. до выполнения работ 20.09.2019 г. - ул. Профессора Сомова, 5.
От холодного водоснабжения:
с 10:00 20.09.2019 г. до выполнения работ - ул. Свердлова, 12 к.2.
От газоснабжения
09:30 – 16:30 - ул. Радищева, 18, 22, пр-т. Ленина, 44, ул. Октябрьская, 23, 24, ул. Адмирала Лобова, 39/13, ул. Сафонова, 39.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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