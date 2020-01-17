Плановые отключения в Мурманске на 20 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 января.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Радищева, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60/2; ул. Чехова, 4, 6;

9.00 – 11.00 - ул. Гагарина, 9 (корп. 2, 3);

9.00 – 20.00 - ул. Гагарина, 9 (корп. 4, 5).

От электроснаюжения:

9.00 – 13.00 -просп. Кольский, 84, 106 (корп. 2, 3).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.