Плановые отключения в Мурманске на 21 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 8 часов 15 августа до 24 часов 21 августа - опрессовка теплосети от Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома;

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от насосной просп.Кольский, 25а (АО «МЭС») – 47 домов;

с 8.00 21 августа до 24.00 25 августа - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома;

с 9.00 22 августа до 24.00 24 августа - опрессовка тепловых сетей от котельной «мкр. Роста» - 114 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 24.00 - ул. Загородная, 18, 28; ул. Папанина, 47; ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51; ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.