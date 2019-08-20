Плановые отключения в Мурманске на 21 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 августа.

Остановка котельных:

с 8.00 22 июля до 24.00 23 августа - остановка котельной АО «ММРП» – 18 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 0.00 19 августа до 24.00 21 августа - опрессовка тепловых сетей и абонентских вводов от котельной Роста - 114 домов;

с 8.00 19 августа 24.00 21 августа - опрессовка теплосети ТЦ «Росляково-1» (МУП «Североморские теплосети») – 67 домов;

с 8.00 20 августа по 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от Центральной котельной – 332 дома;

с 8.00 20 августа до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «просп. Кирова 31б» - 8 домов;

с 8.00 20 августа до 24.00 26 августа - опрессовка тепловых сетей от ЦТП «ул. Генералова, 2а» - 16 домов.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 19 августа до выполнения работ 21 августа - ул. Володарского, 2/1.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Беринга, 14.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Инженерная, 12 (подъезды 5, 6, 7, 8).

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.