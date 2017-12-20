Мурманская область. Арктика20.12.17 17:50
Плановые отключения в Мурманске на 21 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 декабря.
От горячего водоснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Мира, 2 корп. 1, корп. 2; ул. Скальная, 11а, 13а, 15, 15а; ул. Старостина, 59 корп. 1, корп. 2, 61 корп. 1, корп. 2, 63.
9.00 – 16.00 - ул. Мира, 27.
От холодного и горячего водоснабжения:
8.30 – 14.00 - ул. Зелёная, 42.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 - ул. Ломоносова, 7 корп. 1 ул. Аскольдовцев, 18, 30 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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