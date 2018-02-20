Плановые отключения в Мурманске на 21 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 12.00 - ул. Карла Либкнехта, 15, 17, 19/15; ул. Профсоюзов, 18а, 18б.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 19 февраля до 16.00 21 февраля - просп. Кольский, 218, 220, 222; ул. Капитана Копытова, 23, 24, 28, 29, 30.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 3, 5; пр. Капитана Тарана, 10, 12, 13; ул. Воровского, 13, 15; просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1.
От электроснабжения:
9.00 – 15.00 - ул. Капитана Орликовой, 15, 33, 34, 40;
9.00 – 16.00 - ул. Старостина, 97.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.