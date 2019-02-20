Плановые отключения в Мурманске на 21 февраля

Лариса федотова Где интересно эта техника? В Первомайке даже перед администрацией ничего не расчищено, одна колея вдоль Кольского... Комментарий к новости: А снег идёт, а снег идёт… Но уборка его не прекращается ни днём, ни ночью

Пантелей Господа журналисты. Вы темы подымаете серьёзные, а результатов что-то я не вижу. Где сподвижки, где реакция, как вы пишете, от УМВД, ФСБ? Они вас игнорируют или наплюют на вашу околозаконодательную су Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Вася 2, или Преднамеренное банкротство?»