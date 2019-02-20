Плановые отключения в Мурманске на 21 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 февраля.
От горячего водоснабжения и отопления:
с 9.00 21 февраля до выполнения работ – просп. Кирова, 54.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 20 февраля до 16.00 21 февраля – ул. Капитана Орликовой, 49, 50, 53;
с 9.00 21 февраля до 16.00 22 февраля – ул. Капитана Орликовой, 23, 24, 25, 26;
с 14.00 21 февраля до 12.00 22 февраля – ул. Зои Космодемьянской, 2.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Халтурина, 32; ул. Марата, 4, 6; ул. Фрунзе, 37.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 47а, 49/17.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 3, 5; проезд Капитана Тарана, 10, 12, 13; ул. Воровского, 16, 17; ул. Софьи Перовской, 6, 8; просп. Героев-североморцев, 76 (корп. 1).
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.