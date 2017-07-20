Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!С нищих россиян-должников приставам взять уже нечего
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика20.07.17 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 21 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной – 458 домов;

с 8 часов 17 июля до 24 часов 31 июля – остановка дизельной котельной – ул.Прибрежная 1, 6, 23, 25;

с 8 часов 19 июля до 24 часов 1 августа – полная остановка от котельной п. Абрам-Мыс (АО «МЭС»)  - 17 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 18 июля до 24 часов 21 июля – опресовка тепловых сетей от котельной микрорайона Роста – 114 домов.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 16.00 – просп.Кольский, 186; ул. Шевченко, 11, 11а, 14, 15, 16а, 18, 24, 26, 28, 7, 7б, 7а.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Первомайская, 6, 2, 4.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Халтурина, 44; ул. Советская, 15.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - просп. Кольский, 67, 69.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПроцесс пошёл!
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 269 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

ОднаИзМногих
20.07.17 16:06
О том, что реальная жизнь в нашей стране не соответствует картинке из телевизора, говорят данные Росстата, который сообщает, что за первые 5 месяцев 2017 года смертность в нашей стране заметно превыси
Комментарий к новости:Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!
LaFany
20.07.17 15:59
Это ещё цветочки, а ягодки нам приготовила Госдума, которая приняла законопроект, фактически ликвидирующий Резервный фонд путем его объединения с Фондом национального благосостояния. Бывший министр фи
Комментарий к новости:Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!
Николай
20.07.17 12:36
что-то мне не верится, что билеты для безбагажников станут дешевле. Просто теперь за каждый кг. будут драть с авиапассажиров - депутаты позаботились о россиянах в очередной раз.
Комментарий к новости:Летайте налегке – выйдет дешевле, считает Госдума
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на овощи пошли вниз-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 16 копеек, евро - на 27 копеек-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыЗа качеством рыбной продукции присмотрят Роспотребнадзор с Россельхознадзором
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика