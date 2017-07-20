Плановые отключения в Мурманске на 21 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 июля.

Остановка котельных:

с 8 часов 11 июля до 24 часов 24 июля – полная остановка Восточной котельной – 458 домов;

с 8 часов 17 июля до 24 часов 31 июля – остановка дизельной котельной – ул.Прибрежная 1, 6, 23, 25;

с 8 часов 19 июля до 24 часов 1 августа – полная остановка от котельной п. Абрам-Мыс (АО «МЭС») - 17 домов.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 18 июля до 24 часов 21 июля – опресовка тепловых сетей от котельной микрорайона Роста – 114 домов.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 16.00 – просп.Кольский, 186; ул. Шевченко, 11, 11а, 14, 15, 16а, 18, 24, 26, 28, 7, 7б, 7а.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Первомайская, 6, 2, 4.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Халтурина, 44; ул. Советская, 15.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - просп. Кольский, 67, 69.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.