Плановые отключения в Мурманске на 21 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 19 июня до 24 часов 23 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП Новосельская (ул.:Новосельская, Заречная, Песочная) - 16 домов;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 23 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП Фестивальная, 25а – 21 дом;

с 8 часов 20 июня до 24 часов 22 июня – опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62 и 69 кварталов – 52 дома;

с 8 часов 20 июня до 24 часов 22 июня – опрессовка тепловых сетей от котельной посёлка Абрам-Мыс (ул. Лесная, переулок Охотничий) – 17 домов;

с 8 часов 20 июня до 24 часов 26 июня – опрессовка тепловых сетей от Мурманской ТЭЦ – 332 дома.

Гидравлические испытания:

с 8 часов 20 июня до 24 часов 24 июня – гидравлические испытания АО «Мурманский морской рыбный порт»;

Остановка котельных:

с 8 часов 19 июня до 24 часов 2 июля – полная остановка дизельной котельной (ул. Прибрежная, 1, 6, 23 и 25) - 4 дома;

с 8 часов 20 июня до 24 часов 3 июля – полная остановка «Росляково Южное» (уголь) – 8 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.30 – просп. Кольский, 218, 220, 222,224, 226, 228, 230; ул. Копытова, 13, 14, 15, 16, 4, 5, 7, 8, 9;

8.00 – 17.00 - ул. Нахимова, 30, 32, 34, 62; ул. Ростинская, 1, 3, 7, 9; ул. Сафонова, 37, 39, 43, 45, 47; ул. Сивко, 3, 9, 9 (корп. 1, 2, 3, 4).

От холодного водоснабжения:

9.00 – 19.00 - ул. Карла Либкнехта, 15а.

От газоснабжения:

9.30 – 16.00 - ул. Чехова, 10, 12/37; ул. Радищева, 41, 63, 66; просп. Ленина, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.