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Мурманская область. Арктика20.06.18 17:50

Плановые отключения в Мурманске на 21 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - проведение гидравлических испытаний на котельной ЦТП «Фестивальная» – 18 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня -  опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Шевченко» – 13 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Бондарная» – 27 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Прибрежная» – 9 домов;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 21 июня -  опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной «Абрам-Мыс» – 16 домов;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 22 июня - опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Новое плато» – 32 дома;

с 8 часов 19 июня до 24 часов 22 июня -  опрессовка тепловых сетей после окончания отопительного сезона от котельной ЦТП «Больничный городок» – 114 домов;

с 8 часов 18 июня до 24 часов 23 июня - опрессовка тепловых сетей от Южной котельной - 564 дома.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Нахимова, 24; ул. Сафонова, 24/26, 26.

От газоснабжения:

8.30 – 16.00 - ул. Молодёжная (п. Росляково), 19;

9.30 – 16.30 - ул. Фрунзе, 23/5, 25, 27, 28;

10.00 – 16.00 - ул. Полухина, 16.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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