Плановые отключения в Мурманске на 21 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 16.00 - ул. Адмирала Лобова, 27 корп. 1, 27 корп. 2, 27 корп. 3; ул. Осипенко, 2.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 19 марта до 17.00 21 марта - просп. Кольский, 206;

с 9.00 19 марта до 17.00 22 марта - ул. Капитана Маклакова, 27;

с 9.00 20 марта до 17.00 22 марта - ул. Бабикова, 15; ул. Карла Маркса, 44;

с 9.00 20 марта до выполнения 21 марта - ул. Зелёная, 32, 34;

с 9.00 20 марта до выполнения 22 марта -, ул. Зелёная, 78; ул. Капитана Орликовой, 10.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.59 - пер. Русанова, 10, 13;

9.00 – 17.00 - ул. Сафонова, 39.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.