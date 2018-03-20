Плановые отключения в Мурманске на 21 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 марта.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Карла Либкнехта, 15, 17, 19/15;

С 8.00 21 марта до 16.00 22 марта - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 4; ул. Марата, 23.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 - просп. Героев-североморцев, 2, 4.

От газоснабжения:

9.30 — 16.30 - ул. Шевченко, 15, 24, 26; ул. Капитана Буркова, 11/18, 13; ул. Профсоюзов, 22; ул. Софьи Перовской, 13, 19, 21; ул. Аскольдовцев, 26 корп. 1, 26 корп. 3.

От электроснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Книповича, 21, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.