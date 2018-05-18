Плановые отключения в Мурманске на 21 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 мая.
От горячего водоснабжения и отопления:
09.00 – 14.00 переулок Якорный, 14, пр-т. Кольский, 80, ул. Зои Космодемьянской, 30, 32, ул. Капитана Копытова, 22, ул. Капитана Орликовой, 24.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 21 мая до 16 часов 22 мая - ул. Капитана Орликовой, 38;
с 9 часов 21 мая до 16 часов 23 мая ул. Ломоносова, 12.
От газоснабжения:
10.00 – 16.00 ул. Свердлова, 10 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.