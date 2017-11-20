Плановые отключения в Мурманске на 21 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 ноября.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.00 – 15.00 - ул. Александра Невского, 77.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Олега Кошевого, 14 корп. 1; ул. Шевченко, 7б.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - просп. Кольский, 86; ул. Аскольдовцев, 32, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.