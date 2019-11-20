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Мурманская область. Арктика20.11.19 17:46

Плановые отключения в Мурманске на 21 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений  21 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

10.00 – 11.00 - переулок Дальний, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Генерала Фролова, 2, 3, 4/6, 5, 6/71, 7, 7а, 8/80, 9а, 10, 11б, 12, 13, 13а, 14, 15/55, 16, 18/53, 22, 24, 26; ул. Куйбышева, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Павлова, 12а, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42/20, 45, 47, 49, 51, 57, 59; ул. Полухина, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 18, 20, 22; ул. Радищева, 35/8, 36/10, 38, 39, 41, 42/10, 43, 44/9, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60/2, 61, 62/1, 63, 64, 65/4, 66, 67/3, 68, 70, 72/6, 74/5, 76, 78; ул. Рылеева, 2, 3, 4, 5; ул. Чехова, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/37.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 21 ноября до выполнения работ - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26;

09.00 – 15.00 - ул. Мира, 7, 9; ул. Скальная, 30.

От холодного и горячего водоснабжения:

8.30 – 23.59 - ул. Воровского, 15, 17.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Новое Плато, 14, 18.

От газоснабжения:

10.00 – 16.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б, 14а, 15; ул. Героев Рыбачьего, 5, 6; просп. Кирова, 23, 25; ул. Миронова, 12, 14; ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 1, 40 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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