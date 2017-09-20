Плановые отключения в Мурманске на 21 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 сентября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 12.00 - ул. Свердлова, 28, 30, 30 (корп. 2);
9.00 – 18.00 - ул. Анатолия Бредова, 5; ул. Гагарина, 19, 21; ул. Подстаницкого, 2, 4, 6, 10, 12, 16.
От горячего водоснабжения:
с 9 часов 19 сентября до 16 часов 21 сентября - Молодежный проезд, 3, 4, 5;
9.00 – 16.00 – просп. Кольский, 104 (корп. 4), 106 (корп. 1).
От холодного и горячего водоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Бочкова, 1, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 19, 21, 23.
От холодного водоснабжения:
10.00 – 12.00 - ул. Фрунзе, 18;
10.00 – 15.00 - ул. Бочкова, 8; ул. Достоевского, 5, 6, 7, 8.
От газоснабжения:
9.30 – 16.00 – просп.Ленина, 51; просп. Ленина, 81, 85; ул. Нахимова, 30, 32.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.