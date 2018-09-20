Плановые отключения в Мурманске на 21 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 сентября.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 15.00 – просп. Героев-североморцев, 56, 58; ул. Александра Невского, 88, 90, 94, 96, 98; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12;

9.00 – 21.00 - бульвар Театральный, 6; ул. Дзержинского, 3; ул. Шмидта, 29/2, 31/1.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Радищева, 18, 22; просп. Ленина, 39, 45; ул. Октябрьская, 23, 25, 27; ул. Адмирала Лобова, 35, 37.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.