Плановые отключения в Мурманске на 21 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 21 января.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - просп. Героев-североморцев, 49.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 20 января до выполнения работ 21 января - ул. Капитана Егорова, 19;

с 9.00 21 января до 16.00 23 января – ул. Бабикова, 4, 6; ул. Крупской, 22.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 23.00 - ул. Генерала Журбы, 10;

с 10.00 21 января до выполнения работ – ул. Гагарина, 9 (корп. 2, 3).

От электроснаюжения:

9.30 – 16.30 - проезд Лыжный, 6; ул. Заводская, 1; просп. Ленина, 95, 100; ул. Папанина, 34/25; ул. Хлобыстова, 14 (корп. 3);

10.00 – 16.00 - ул. Александра Невского, 73.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.